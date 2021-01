Inscrições para processo seletivo com 100 vagas em Carapicuíba terminam dia 12

As inscrições para o processo seletivo 06/2020, da Prefeitura de Carapicuíba, com 100 vagas para a área da Saúde vão até o dia 12 de janeiro. São 50 oportunidades para técnico de enfermagem, 20 vagas para enfermeiro, 15 para auxiliar administrativo e 15 para atendente.

Para as vagas de enfermeiro, é necessário ter ensino superior completo na área e registro ativo no Conselho. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais em regime de escala, com benefícios e salário de R$ 2.604,41.

Para o cargo de técnico de enfermagem, o interessado deve ter curso técnico completo e registro ativo no Conselho. A jornada também será de 30 horas semanais, com salário de R$ 1.260,74 mais benefícios.

Para a função de atendente é necessário ter ensino fundamental completo, e auxiliar administrativo, ensino médio incompleto. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com salários de R$ 1.083,64 e R$ 1.084,72 respectivamente.

O contrato será de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais três meses. Os candidatos selecionados irão trabalhar em locais definidos pela Secretaria de Saúde de Carapicuíba.

Confira como participar do processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba:

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 12 de janeiro para entregar o currículo na Secretaria da Saúde, localizada na rua Antônio Roberto, 53, no Jardim das Belezas, das 8h às 16h.

O currículo também pode ser enviado para o e-mail rh.saude@carapicuiba.sp.gov.br. Leia o edital e mais informações.