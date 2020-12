Vivo, Claro e TIM compram Oi por R$ 16,5 bilhões

Os ativos da rede móvel da Oi foram comprados nesta segunda-feira (14). Eles foram arrematados pelas operadoras Vivo, Claro e Tim, que pagaram, juntas, R$ 16,5 bilhões, em leilão realizado pela 7º Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

publicidade

A venda dos ativos faz parte de um plano anunciado pela Oi em janeiro como uma forma de amortizar a sua dívida, que chegou a R$ 64 bilhões em 2016. Mesmo com parte desse valor negociado, a empresa afirmou que não teria condições de se manter a médio prazo.

A Tim desembolsará R$ 7,3 bilhões e ficou com a maior parte da operação, o que corresponde a 44% dos R$ 16,5 bilhões pagos pelas três operadoras. A Vivo pagará um valor correspondente a 33% do Preço Base e Serviços de Transição, o que equivale a R$ 5,5 bilhões. Já a Claro será responsável pelo pagamento de R$ 3,7 bilhões do total, que corresponde a aproximadamente 22% do preço de compra.

publicidade

Com o leilão, que integra o plano de recuperação judicial da empresa, a Oi ficará operando somente a rede de fibra óptica e sairá do mercado de telefonia móvel. Estimativas apontam que, com a compra feita nesta segunda-feira, a participação da Vivo, da Tim e da Claro subirá de 33% para 37%, de 23% para 32% e de 26% para 29%, respectivamente.