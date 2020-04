“Você não está de férias!”: GCM de Itapevi desabafa e faz apelo sobre quarentena do coronavírus

O guarda civil municipal Victor Ruiz, de Itapevi, fez um desabafo e um apelo que chamou a atenção nas redes sociais neste domingo (5). O GCM fala da decepção com a grande quantidade de pessoas ignorando a recomendação do isolamento social como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus e lembra: “Você não está de férias!”.

A cidade tem até o momento 119 casos suspeitos de covid-19 e cinco mortes com suspeita da doença, além de duas com confirmação para coronavírus.

“Patrulhando nas ruas de Itapevi, perdi a esperança de que uma quarentena fosse no mínimo 80% suficiente para nos precavermos do covid-19”, lamentou. “Pouquíssimas pessoas estão se importando de verdade com a situação. Grande parte da população está levando na brincadeira! Promovendo aglomerações em bares, na porta de casa, nas calçadas… até baile funk estão fazendo em meio ao caos instalado!”.

“Você não tá de férias, ô infeliz!!!!! Você, que está afastado de suas atividades, seja do trabalho ou estudo, o que for, é pra ficar em casa e só sair se realmente for necessário”, continua o GCM de Itapevi no desabafo.

Victor Ruiz destaca ainda que “de nada adianta você ficar em casa e convidar um monte de parente para vocês farrearem juntos, [já que] aglomeração na rua ou dentro de casa dá na mesma”.

Para o guarda municipal, “o pessoal só vai começar a levar isso a sério na hora que um familiar morrer infectado, por conta da sua imprudência!”.

“A propósito, vale mais encher a cara e fazer festinha do que manter sua integridade e da sua família né?”, questiona Victor Ruiz. “É irônico ver um monte de gente reclamando por que está com o emprego ou salário comprometido por conta da pandemia, mas para fazer churrasco e comprar cachaça ai não pensa nisso né? SE RESGUARDA POVO!”, completa o guarda.

De acordo com dados da Prefeitura, Itapevi chegou neste domingo (5) com 119 casos suspeitos de coronavírus em investigação com isolamento domiciliar, 28 descartados, 12 confirmados, cinco óbitos com suspeita e dois óbitos confirmados por covid-19, além de três óbitos descartados.

“O isolamento ainda social é fundamental. Proteja você e todos ao seu redor”, destaca a administração municipal.

Confira o desabafo do GCM nas redes sociais: