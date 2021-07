Zezé Di Camargo e Rodrigo Faro trocam alfinetadas e irmãos entram na briga: “tudo por audiência”

Um bate boca envolvendo Zezé Di Camargo e o apresentador Rodrigo Faro tomou as redes sociais neste fim de semana. A confusão entre os artistas começou no sábado (3), logo após o sertanejo comentar que Faro “vende até a mãe por audiência”, em uma publicação do colunista Leo Dias.

publicidade

“Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena”, escreveu Zezé, na publicação em que Leo dias mostra o pronunciamento de Faro sobre rumores de que ele teria se recusado a fazer o teste de covid antes de gravar uma peça publicitária ao lado de Eliana, no SBT, emissora sediada em Osasco, no dia 30 de junho.

Dois dias depois das gravações, na última sexta-feira (2), Rodrigo Faro testou positivo para a doença. Além dele, Vera Viel, sua esposa, e as filhas do casal estão infectadas com o vírus. Toda a família segue em isolamento na mansão onde vive, em Alphaville, segundo informações de Danilo Faro, irmão e assessor de Rodrigo.

publicidade

O apresentador da Record TV não gostou do comentário de Zezé e usou os stories do Instagram para rebater o sertanejo: “Assim como a Dona Helena [mãe de Zezé], a minha mãe, Dona Vera, merece respeito e isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você, que tem uma ligação muito forte com a mãe. Você tem todo o direito de achar o que quiser de mim, mas não fale da minha mãe, por gentileza”, disparou Faro.

O apresentador disse ter se entristecido com o comentário de Zezé e que, deferente dele, toda a família Camargo mandou mensagens de carinho e torcida por sua recuperação. “Se sua intenção foi ‘lacrar’ com esse comentário, felizmente você não conseguiu. Meus fãs e minha família sabem da minha conduta nessa vida. Creio eu que a imagem que você tem ao meu respeito diga muito mais sobre você do que de mim”, continuou Faro.

publicidade

Mágoas do passado

Zezé rebateu Faro e mandou um recado ao artista: “Rodrigo, você sabe que não falei da sua mãe, pelo contrário[…]. Estou falando de você, assumo aqui. Não estou aqui para ficar polemizando com você”, rebateu o sertanejo. “Você sabe muito bem ao que eu me refiro, ao que aconteceu… Isso tentei falar com você pessoalmente na época do ocorrido, quando fiquei chateado com você”, continuou o artista.

Zezé disse ainda que se Faro insistisse no assunto, iria expor o motivo do comentário que, segundo o colunista Leo Dias, tem a ver com o episódio em que Zilu participou do programa de Rodrigo Faro, em 2019, e comentou sobre supostas traições do cantor, durante uma homenagem de Dia das Mães.

“Você está passando por um momento de saúde, de recuperação, mas não vamos aqui esclarecer os detalhes, não, você sabe a que eu me refiro. A internet não perdoa. Eles têm tudo gravado. Muita saúde, principalmente pra sua mãe. Eu nunca quis ofendê-la, jamais quis atacá-la. Saúde aí companheiro. Mas ó, cabeça, a vida não é só audiência não, tá. Respeito aos amigos, a gente tem que ter. Tá bom?”, finalizou.

“Estão querendo ‘surfar’ uma onda e, mais uma vez, fazendo de tudo pela audiência”, diz Luciele Di Camargo em defesa a Zezé

A confusão não parou por aí. Amigos e familiares dos artistas se sentiram ofendidos e também usaram as redes sociais para defendê-los. Entre eles está Danilo Faro, irmão e assessor do apresentador. “Esse texto é uma resposta ao senhor Zezé Di Camargo, para mostrar a ele o que é realmente respeitar uma mulher”, escreveu Danilo, ao publicar um vídeo do irmão ao lado da avó, mãe e demais mulheres. “Meu respeito ao artista, mas minha decepção com o homem que de forma maldosa e desnecessária alfinetou um amigo que passa por um momento delicado de saúde, (como tantos vêm passando no Brasil e no mundo). Que esse episódio mostre a importância de cada um cuidar da sua própria vida”, disparou.

Quem também “comprou a briga” foi Luciele Di Camargo, irmã de Zezé, que rebatou o textão publicado por Danilo Faro. “Assim como você veio a internet ‘defender’ o seu irmão/herói eu também venho defender o meu. “Pense bem, se vocês não estão querendo ‘surfar’ uma onda e, mais uma vez, fazendo de tudo pela audiência. Meu irmão foi infeliz em seu comentário, mas nunca foi sobre mulheres, acho que a sua defesa está equivocada”, finalizou.

NA LATA// Simone rebate seguidora que a acusou de fingir ser humilde: “Teu c#!”