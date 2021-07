Zezé elogia Graciele e manda indireta para Zilu: “fiz a escolha certa”

Zezé Di Camargo não poupou palavras para declarar o seu amor à noiva Graciele Lacerda e aproveitou para disparar uma indireta para a ex-mulher, Zilu Camargo. O comentário do cantor veio após Graciele divulgar seu projeto beneficente, o Bazar da Grazi.

“Quanto orgulho tenho de você. Pessoa linda por fora e mais ainda por dentro. Queria muito que todas as pessoas pudesse conhecer esse coração bondoso e especial que você tem. Cada vez mais vejo que fiz a escolha certa. Te amo”, escreveu o sertanejo, na noite de terça-feira (13).

A alfinetada do artista para Zilu envolve a polêmica do processo de partilha dos bens, no qual a empresária ficou com menos do que esperava. Zilu acusa Zezé de ter escondido alguns imóveis para não fazer a divisão correta. “Tanto que, de uma fazenda que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões”, declarou ela.

Após a decisão judicial, Zilu ainda fez um desabafo e veio a público dizer que a atual de Zezé debochou da situação. “Problema é quando a pessoa não te deixa em paz, né? Estava há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por nove anos infernizando, e ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa?”.

Graciele rebateu a ex-mulher do cantor: “Aí que está. Ele não traiu ela por anos. Ela sabia desde o início. Ele tentou sair de casa. Isso ela não fala”, declarou Graciele, nas redes sociais.

