1º de Maio em Carapicuíba terá shows de Maiara & Maraisa, Michel Teló, Belo e Paula Fernandes

O Plaza Shopping Carapicuíba e a rádio Tropical FM vão realizar uma mega festa no Dia do Trabalhador, 1º de maio. O evento, que conta com apoio institucional da Prefeitura e do governo do estado, será realizado no Parque do Planalto a partir das 14h.

Publicidade

Entre os destaques da programação da festa estão: Michel Teló, Simone e Simaria, Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano, Paula Fernandes, Felipe Araújo, Edson e Hudson e Belo.

Também participarão da festa Léo Magalhães, Bruno e Barreto, George Henrique e Rodrigo, Sampa Crew e as duplas Diego e Vítor Hugo e Day e Lara. A primeira atração da festa será com artistas da nossa, com o samba do Grupo Introdução.

LEIA TAMBÉM:

Com Simaria doente, Simone se apresenta sozinha em Carapicuíba

Durante a programação haverá sorteio beneficente de três geladeiras, 10 bicicletas, 10 micro-ondas e uma moto Honda. Para participar, basta trocar um quilo de alimento (arroz, feijão, macarrão, óleo ou leite em pó) por um cupom. O posto de troca fica no Plaza Shopping Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce) e o prazo para levar o alimento e retirar o cupom vai até o dia 30 de abril.

Publicidade

Para fazer a troca, leve o alimento e apresente um documento original com foto, será feito um cadastro e os cupons serão registrados no seu CPF. Atenção: limite de 5 (cinco) cupons por CPF e quem for sorteado deverá estar presente no momento do sorteio para ter direito ao prêmio. Os alimentos arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba.

“As parcerias são importantes para que o trabalhador carapicuibano tenha uma grande festa, e ainda por cima, sem despesas para os cofres públicos”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Mega Festa do Trabalhador 2018 em Carapicuíba

Local: Parque do Planalto

Quando: 1º de maio

Horário: a partir das 14h

Endereço: Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira

Classificação livre