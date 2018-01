81 casas foram demolidas em reintegração de posse em Osasco

Nesta segunda-feira, 15, a Polícia Militar, Guarda Civil e Defesa Civil estão acompanhando a reintegração de posse e demolição das casas próximas ao aterro municipal de Osasco, no Jardim Açucará.

Publicidade

A intimação aponta que o terreno é perigoso e que os moradores correm risco em caso de desabamento. Além disto, o aterro sanitário deve ser ampliado para poder comportar a quantidade de lixo produzido. A reintegração de posse acontecia de forma pacífica e todas as 81 casas foram demolidas.

O aterro de Osasco foi interditado pela Companhia Ambiental do Estado (Cetesb) em abril de 2017 por falta de condições ambientais para armazenamento do lixo e reaberto por liminar da justiça no mesmo mês. O aterro ainda voltou a ser interditado em agosto e está sem funcionar até o momento.

LEIA MAIS

PREFEITURA RETOMA NEGOCIAÇÕES PARA REMOÇÃO DOS VIZINHOS DO ATERRO

ATERRO VOLTA A SER INTERDITADO E OSASCO MANDA LIXO PARA CAIERAS