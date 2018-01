Osasco não terá dose fracionada da vacina, diz secretário de saúde

Nesta segunda-feira, o Secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido, informou que ainda não haverá vacina para toda a população dentro da ação coordenada pelo Ministério da Saúde.

Nesta semana, serão disponibilizadas 300 vacinas para os postos de saúde da Vila Justiça e Jardim Santa Maria, na zona Sul, e do Portal D’Oeste e Jardim três Montanhas, na zona norte. As vacinações acontecerão nas quartas, quintas e sextas-feiras, das 9h00 às 17h00. Na próxima semana, outros bairros receberão as vacinas.

O secretário informou que Osasco não fará parte dos municípios que receberão o fracionamento da dose da vacina.

Osasco vai continuar se concentrando nos viajantes nacionais com destino às áreas de risco e munícipes que residam, trabalhem, ou circulem próximo ao corredor ecológico que abrange os bairros do Jardim Bonança, Industrial Anhanguera, Santa Fé e Três Montanhas.

