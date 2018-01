Osasco amplia número de unidades de vacinação contra febre amarela

Osasco está fora da área de risco de contaminação por febre amarela, no entanto, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou os locais de vacinação na cidade. A vacinação é voltada preferencialmente para frequentadores de áreas de risco e viajantes nacionais e internacionais. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, realizada na segunda-feira, 15/1, com a presença do secretário de Saúde, José Carlos Vido.

A nova etapa está montada para atender simultaneamente na zona norte e na zona Sul e será iniciada na quarta-feira, 17/1, das 7h30 às 16h. Nessa nova etapa estarão atuando de forma integrada as policlínicas Norte e Sul e unidades básicas de saúde localizadas nos dois extremos da cidade. (Veja lista anexa, com datas, Unidades Básicas e respectivos bairros).

Até o momento Osasco não registra nenhum caso de febre amarela confirmada. Existe a suspeita de um caso importado da doença, de uma pessoa que esteve em Mairiporã, porém o laudo oficial deverá ser realizado pelo Instituto Adolpho Lutz com prazo de 10 dias para conclusão.

De acordo com Vido, a Secretaria de Saúde possui atualmente um estoque de 25 mil doses da vacina e a Secretaria de Saúde já efetuou o pedido de mais 70 mil doses ao governo do Estado para que seja adotada posteriormente a prática da vacinação global como forma de prevenção.

Vacinação contra febre amarela – 2ª etapa – De 17 de janeiro a 19 de janeiro

Das 7h30 às 16h00

ZONA NORTE DE OSASCO

Unidade Básica de Saúde do Portal (UBS Francisca Lima Lira)

Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100

Três Montanhas (UBS Dr. Adauto Ribeiro)

Rua Serra do Roncador, 62

ZONA SUL DE OSASCO

Vila da Justiça (UBS Lia Buarque Macedo Gasparine)

Avenida Clóvis Assaf, 460

Santa Maria (UBS Santa Maria)

Rua Eugênio Pacelli, 1013

Policlíncas:

Zona Sul (Rua da Saudade, 100, Bela Vista)

Zona Norte (Avenida Getúlio Vargas, 990, Piratininga)

