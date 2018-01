Prefeitura de Osasco abre inscrições para oficina de Jardinagem e Horticultura

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), abrirá inscrições para a Oficina de Jardinagem e Horticultura entre os dias 15 e 26/01.

O curso, gratuito, tem duração de três meses, com início no dia 23/01, sendo realizado todas as terças-feiras, das 9h30 às 10h30 e das 14h às 15h.

A metodologia do curso será aplicada através de aulas teóricas e práticas, ministradas por engenheiros agrônomos da Secretaria de Meio Ambiente.

As vagas são limitadas. Serão formadas duas turmas, com limite de 20 pessoas cada. A idade mínima para participar é a partir de 12 anos.

Os interessados em participar devem procurar o Centro Cultural e Esportivo do Portal D’Oeste, localizado na Rua Doutor Miguel de Campos Jr, s/nº – Colinas D’ Oeste.

Para mais informações, contate a SEMA através do telefone: (11) 3652-9107. E-mail: [email protected]

Serviço:

Oficina de Jardim e Horticultura

Inscrições: a partir do dia 15/1 até 26/01

Local: Centro Cultural e Esportivo do Portal D’Oeste, localizado na Rua Doutor Miguel de Campos Jr, s/nº – Colinas D’ Oeste.

Custo: Gratuito

Início das aulas: dia 23/01, sempre as terças-feiras, das 9h30 às 10h30 e das 14h às 15h.