Posto de atendimento ao Trabalhador de Cotia divulga novas vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia divulgou a abertura de 41 novas oportunidades de emprego em Cotia e em cidades próximas.

Há vagas para ajudante de pedreiro, atendente de farmácia, costureira de máquina reta, farmacêutico, oficial de manutenção predial, entre outras funções. Também estão disponíveis oportunidades para pessoas com deficiência (PCD), nas áreas de escriturário, auxiliar de produção, de manutenção predial e de farmácia.

Para se candidatar é preciso se cadastrar no PAT levando documentos pessoais e currículo. Quem já possui cadastro deve mantê-lo sempre atualizado para que o departamento de captação entre em contato com o candidato. Devido à procura, as vagas podem expirar rapidamente ou sofrer algum tipo de alteração por parte dos empregadores sem prévio aviso.

O posto também oferece os serviços de emissão de carteira de trabalho, homologação de contratos e entrada no seguro desemprego, que deve ser agendado. No mesmo local também funciona o Banco do Povo Paulista, que reabriu suas portas no ano passado, oferecendo linhas de crédito para todos os bolsos.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos pelo PAT, basta ir até a Rua Monsenhor Ladeira, 38, Vila São Francisco, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, telefones 4703- 0497 e 4243-7666.