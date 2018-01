Prefeitura de Cotia segue com obras de revitalização no Atalaia

Iniciada no final de 2017, a revitalização da avenida Professor Joaquim Barreto, que liga a região central de Cotia ao bairro Atalaia, segue a todo vapor e está 70% concluída.

A Secretaria de Obras e Serviços é responsável pela execução da obra que contempla a construção de calçadas, troca de iluminação pública por lâmpadas LED, canteiro central, entre outros. A previsão da prefeitura é concluir o trabalho até março, mas tudo vai depender das condições climáticas, já que a chuva pode atrapalhar o andamento da obra.

Os serviços de fresagem, que é a raspagem da antiga pavimentação, estão em fase final e, a partir desta semana, a secretaria dará início à execução do recapeamento da avenida. Quem passa pela Joaquim Barreto, especialmente os pedestres, também já nota a presença de passeios que estão sendo construídos no trecho entre o acesso da Rodovia Raposo Tavares até o Atalaia.

“Cotia cresceu muito nos últimos anos e muitas vias não comportam mais o grande fluxo de veículos. Essa obra vai beneficiar uma das regiões mais importantes do centro expandido de Cotia, que é o Atalaia”, diz o prefeito Rogério Franco.

Logo que as obras foram anunciadas, o prefeito Rogério Franco se reuniu com comerciantes da Avenida Professor Joaquim Barreto para apresentar o projeto da prefeitura e ouvir sugestões. “Dentro do possível, procuramos contemplar o que foi proposto pelos comerciantes e chegamos ao melhor projeto de revitalização da avenida”, completou o prefeito.

Novos postes de iluminação com fiação subterrânea foram instalados na extensão do canteiro central construído ao longo da via, que também ganhou acessos e retornos. Na última semana, a Prefeitura executou a implantação de guias e sarjetas no trecho da avenida com a rua Yolando Savioli.

O projeto da Prefeitura de Cotia contempla ainda a substituição dos pontos de ônibus, instalação de um posto da Guarda Civil Municipal (GCM) e câmeras de videomonitoramento.