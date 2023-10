A Fazenda 15: expulsão de Rachel Sheherazade pega web de surpresa e internautas defendem jornalista

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show A Fazenda 15, da Record TV, na tarde desta quinta-feira (19). A informação surpreendeu telespectadores, fãs e internautas, e muitos saíram em defesa da peoa.

Uma confusão entre Rachel e Jenny Miranda, por conta de divisão de tarefas, teria desencadeado na expulsão. De acordo com informações do portal “Notícias da TV”, Sheherazade teria colocado a mão no rosto de Jenny “num tapa”, após passarem a manhã trocando farpas.

A expulsão da jornalista foi comunicada aos peões pela emissora, que deve exibir as imagens da confusão na edição do programa de hoje. “São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física dos outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, Rachel está fora do jogo”, diz comunicado exibido aos participantes.

A equipe responsável pelas redes sociais da jornalista publicou um comunicado no qual confirma a expulsão de Sheherazade e afirma não ter mais informações sobre o que aconteceu.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, de imagens do programa, Rachel conta que teve de colocar a mão no rosto de Jenny para que a fazendeira se afastasse: “Eu tive que colocar a mão na cara dela, na boca dela. Ela não esperava, eu coloquei a mão pra ela sair de perto de mim”, disse.

DEFESA NÃO É AGRESSÃO! Carelli queremos a Rachel de volta na #AFazendapic.twitter.com/tYf5wpBUle — Pierre #afazenda15 🐇 (@pierrecomenta) October 19, 2023

Onda de solidariedade e defesa

Surpreendidos com a reviravolta no jogo, visto que Rachel vinha sendo apontada como uma das participantes mais queridas por conta de sua postura dentro do reality da Record TV, fãs e internautas saíram em sua defesa: “Vai ser sempre a campeã do povo. Fica bem, Rachel. Aqui fora, você conquistou uma legião de fãs”, escreveu um internauta.

“Rachel foi o maior nome desse reality! Quem deveria ser expulso não foi”, lamentou outro. “Nem sempre o campeão é aquele que vence”, destacou outro. “Ela é grande demais para esse programa”, disse outro. “Estamos com você, Rachel”, disse outro.

O assunto rendeu nas redes sociais, e o nome de Sheherazade também foi parar nos assuntos mais comentados do “X”, antigo Twitter.