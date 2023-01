A Empresa D&L DRILL IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ 17.995.447/0001-40 com sede a Rua Martin Afonso, 99 , Jd. Piratininga – Osasco, solicita o comparecimento do funcionário ANTONIO MARCOS DA SILVA CTPS 0393616 serie 01429 SP, para prestar esclarecimento sobre sua ausência que ocorre desde o dia 15/12/2022, seu não comparecimento caracterizará abandono de emprego conforme artigo 482 alinea “i” da CLT.