Além de igreja, balada de Osasco coloca estrutura à disposição contra o coronavírus

Além da igreja evangélica Carisma, o Armazém 18 Balada Bar, em Osasco, colocou suas dependências à disposição das autoridades para a possível necessidade de ampliar os locais de atendimento a pacientes acometidos pelo novo coronavírus (covid-19).

“O Armazém deixa à disposição toda sua estrutura para a Prefeitura de Osasco e ao prefeito Rogério Lins caso necessário na luta contra o coronavírus”, diz a casa, que fica no Km 18, em nota oficial nas redes sociais. “Juntos e unindo forças vamos superar essa fase”.

Publicidade

A iniciativa recebeu uma série de elogios dos seguidores e frequentadores do Armazém 18. “Primeira balada que eu vou pra comemorar quando tudo isso acabar”, comentou uma seguidora. “Vocês são incríveis, linda atitude”, foi outro comentário. “Parabéns, lindo ato de amor ao próximo”, elogiou outro.

Além de colocar sua estrutura á disposição, a casa tem divulgado em suas redes sociais informações para conscientizar os seguidores contra o coronavírus.

Na sexta-feira (20), a Comunidade Carisma, que fica em Quitaúna, colocou suas dependências à disposição das autoridades para o enfrentamento à pandemia.

“A Carisma decidiu, através de seu Conselho, colocar as suas dependências aqui à disposição da União, no caso de precisarem de espaço para usar como base do atendimento ou até de armazenamento, se faltarem espaços”, diz o pastor Anésio Rodrigues.

“Se precisarem ampliar os leitos de hospitais para atender doentes, podem usar o nosso espaço para receber os menos graves ou de outros assuntos. Já fizemos contato com o hospital da Aeronáutica e colocamos aqui para ser uma disposição de espaço se for necessário. Fiz contato com o prefeito também, deixando recado que nós estamos à disposição para servir à sociedade”, continua o pastor.

Até a noite deste domingo (22), Osasco registrou seis casos confirmados do novo coronavírus, além de 483 suspeitas notificadas, das quais 416 em análise e 61 descartadas, segundo boletim da Prefeitura.