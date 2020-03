Dono de mercadinho em Osasco anuncia distribuição de pães a famílias carentes durante surto de coronavírus e viraliza

O dono de um mercadinho na região do Jardim Elvira, em Osasco, viralizou após anunciar nas redes sociais a distribuição gratuita de pães a famílias carentes afetadas pelo surto do novo coronavírus (covid-19), que se espalha pelo mundo.

“Eu sei que não é muita coisa, mas você aí, família que o único almoço do seu filho era na escola e esses dias não haverá aula devido ao coronavírus, pode passar aqui no mercadinho e pegar seu pão de cada dia, não irei te cobrar nada”, anunciou o comerciante Tete Matheus na postagem que viralizou.

“Na vida somos um pelo outro e dessa vida nada se leva. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus abençoe sua família”, completa o caridoso Tete.

A postagem teve mais de 2,2 mil reações e quase 4 mil compartilhamentos no Facebook até a noite desta terça-feira (17).

A iniciativa recebeu milhares de elogios. “Parabéns, atitude linda. Que Deus te abençoe cada vez mais”, comentou uma internauta. “Você é incrível”, foi outro comentário. “Nosso país precisa de mais pessoas assim”, foi mais um elogio. “Nossa, meu amigo, que lindo gesto. Deus ai de te recompensar por isto”, declarou outra internauta.

Segundo o último boletim diário da Prefeitura, emitido na noite desta terça-feira (17), Osasco tem hoje 46 casos suspeitos do novo coronavírus e ainda não há nenhum confirmado. As aulas na rede municipal estão sendo suspensas gradualmente e, a partir de segunda-feira (23), serão totalmente interrompidas, inclusive nas creches, por tempo indeterminado. Diversos eventos foram cancelados no município, entre outras ações.