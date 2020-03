Associação recomenda reduzir horário de funcionamento de shoppings

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) divulgou hoje (17) comunicado oficial sobre a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos, ”seguindo as recomendações do Poder Público para conter o avanço do coronavírus”.

A recomendação da associação é que as lojas passem, a partir de amanhã (18), a abrir às 12h, e fechar às 20h. O novo horário deverá se manter nos dias seguintes, “até que a situação se normalize”, diz a nota.

“Entendemos que os shoppings hoje oferecem serviços essenciais indo além de um centro de compras como supermercados, clínicas médicas, laboratórios clínicos, assistência técnica de equipamentos, serviços públicos, bancos entre outros”.