Aplicativo Tinder criará canal para comunicação direta com autoridades

O aplicativo de relacionamento Tinder aceitou a proposta do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) do Ministério Público (MPSP) e anunciou para segunda-feira (10) a implementação um canal de comunicação em língua portuguesa, funcionando 24 horas por dia e sete dias por semana, para atender a autoridades policiais, promotores de Justiça e juízes de Direito em relação às notícias de crimes ocorridos no espaço de encontros on-line.

publicidade

O acordo foi firmado após instauração de inquérito civil pelo GAESP para avaliar o dever do aplicativo de colaborar com as autoridades policiais em relação às investigações que necessitem de dados armazenados no app.

Segundo o Ministério Público, a ferramenta possibilitará às autoridades solicitar informações pertinentes à persecução penal (requisição de dados, cumprimentos de ordem judiciais, etc) para agilizar as respostas a requisições relativas a dados associados à localização de vítimas de crimes em andamento e de agentes criminosos responsáveis pela sua prática, observados os parâmetros fixados no Marco Civil da Internet e na legislação correlata.

publicidade

O Tinder comprometeu-se ainda a trabalhar com o GAESP para reforçar suas mensagens aos usuários no Brasil, reforçando alertas sobre questões de segurança.

publicidade