APURAÇÃO: Com 74,41% das urnas totalizadas, Tarcísio mantém liderança em São Paulo

A apuração em São Paulo, segundo o TSE – Tribunal Superior Eleitoral, às 20h, avançou para 74,41% e garante o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, a frente na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

publicidade

Tarcício segue na frente com 42,94% dos votos (7.221.174). Fernando Haddad (PT) está em 2° com 35,16% (5.913.040), e em terceiro, Rodrigo Garcia PSDB), com 18,44% (3.291.814).