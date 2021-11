Azul tem diversas vagas de emprego abertas em Barueri

A Azul Linhas Aéreas está com diversas vagas de emprego abertas em sua sede, localizada em Barueri. As oportunidades são para atuar nos departamentos de Contabilidade, Jurídico, Administrativo, Recrutamento e Tecnologia da Informação.

publicidade

A empresa está em busca de profissionais para os cargos de analista contábil (pleno e sênior), advogado regulatório, analista de planejamento, analista de risco, analista de relação com investidores, analista soluções de negócios, assistente de risco e assistente financeiro (temporário).

Também há vagas para assistente tributário, coordenador de prevenção a fraude, coordenador de produtos (parcerias), coordenador de relações investidores, analista Safety Data, especialista contábil e gerente de segurança da informação.

publicidade

O cargo de analista contábil exige formação superior em Ciências Contábeis, CRC ativo, pacote Office, experiência comprovada na área contábil em empresas de grande porte, com participação ativa na rotina contábil e estar atualizado com as normas contábeis. Inglês intermediário será considerado diferencial.

Para a função de assistente de risco é necessário ter ensino médio completo, pacote Office e inglês avançado. Serão considerados diferenciais: graduação em aviação civil, ciências aeronáuticas ou engenharia, pós-graduação em segurança de voo e experiência em Power BI e Microsoft Office.

publicidade

Já a vaga de assistente tributário exige que o candidato tenha ensino superior completo ou esteja cursando Ciências Contábeis ou Administração, conhecimento em Excel e conhecimentos gerais sobre ICMS e ISS, bem como as obrigações acessórias.

Como se candidatar às vagas de emprego na Azul, em Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção da empresa devem acessar o site de recrutamento da Azul Linhas Aéreas, escolher a vaga desejada e cadastrar o currículo online.

OPORTUNIDADES// Inscrições para concurso público em Barueri vão até dia 29