Anitta rebate indireta de Bolsonaro sobre educação política: “Fiz mais que o senhor”

Anitta usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (22) para responder uma indireta que recebeu do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Mais uma vez, o presidente do país ocupado vendo o que eu faço ou deixo de fazer da minha vida. E por isso o país vai ladeira abaixo”, disparou a cantora.

publicidade

O comentário de Anitta veio logo após a repercussão de um vídeo em que Bolsonaro aparece conversando com os seus apoiadores e, sem citar nomes, debocha de uma live feita por Anitta e Gabriela Prioli sobre educação política. “Ela não sabe nada! Não sabe o que é Poder Executivo. Daí, ela fala: ‘Não existe deputado municipal?’. Essas coisas absurdas! Isso daí não é só essa pessoa, é comum”, disse o presidente, em referência às falas da cantora.

Nos Stories do Instagram, Anitta decidiu dirigir-se diretamente a ele: “Isso mesmo presidente, eu e mais da metade dos brasileiros não sabemos quais são os três poderes, não sabemos, por exemplo, o dever do senhor que, ao invés de [estar] preocupado com o que eu tô fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo?”, alfinetou a cantora.

publicidade

“Olha os preços de tudo! Essa economia que o senhor disse que ia salvar! Ia ser a salvação da nossa economia. Pois muito bem, muita gente em nosso país não sabe o que deve fazer um presidente. Deve ficar no Twitter? No Instagram? Deve ficar fazendo fake news? Não! Muita gente não sabe”, continuou.

Anitta disse que não teve educação política na escola e defendeu a live feita com a amiga Gabriela Prioli sobre o tema. “Muita gente aprendeu junto comigo, presidente. Fiz mais pela galera do que o senhor”, falou a cantora. “Um bom político deveria saber que o ensino público brasileiro é uma bosta e a gente não entende nada de política”, declarou.

publicidade

“Se eu fosse presidente e fosse ruim no que eu tô fazendo, também ia fazer isso, pegar entrevista e falar: ‘Oh, tenho 10 minutos’. E ia ficar só falando merd*, falando besteira dos outros pra viralizar e não responder nada das coisas que eu preciso fazer”, finalizou a cantora.