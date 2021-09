Bandidos rendem funcionária e assaltam depósito de gás em Cotia

Dois bandidos assaltaram um depósito de gás e fizeram uma funcionária refém durante a ação, em Cotia. O crime aconteceu por volta das 18h da última sexta-feira (10).

Uma câmera de monitoramento do depósito registrou a rápida ação dos criminosos. Eles aproveitaram o momento em que um entregador de gás entrou pelo portão para invadir e anunciar o assalto.

Armados, os bandidos renderam o entregador e a funcionária do depósito. Enquanto um indivíduo andava com a arma apontada para a cabeça da funcionária, o outro saqueou celulares, eletrônicos e dinheiro. “Entraram perguntando onde tinha dinheiro, quebraram tudo, os computadores. Ele pegou o dinheiro que tinha e falou que era pra todo mundo entrar porque eles iam sair”, disse um homem que presenciou o crime, à reportagem exibida na Record TV.

Enquanto os dois criminosos estavam dentro do estabelecimento, outros dois comparsas estavam do lado de fora. Um deles aguardava dentro de um carro, um Gol branco, e o outro, também armado, entrou em uma pizzaria ao lado. Com uma arma, ele teria feito ameaças para impedir que as pessoas que presenciaram o crime chamassem a polícia.

Os proprietários do depósito de gás registraram o boletim de ocorrência na Delegacia de Cotia e levaram as imagens do circuito de segurança. Agora, a polícia trabalha para identificar, localizar e prender os indivíduos.

