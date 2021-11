Barueri oferece cursos gratuitos para pequenos empreendedores

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), em parceria com o Sebrae, está com vagas abertas em dois cursos gratuitos de capacitação “Faça seu Negócio Acontecer”.

O curso “Aprenda a vender no varejo” vai de 1 a 10 de dezembro e o “Descomplique finanças” de 13 a 14. Ao todo são 32 vagas e a duração é de 40 horas para cada curso.

As aulas serão presenciais, ministradas no Ganha Tempo (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro) por professores do Senac, com turmas de manhã e à tarde.

Os interessados em participar devem preencher o fomulário disponível neste link.

