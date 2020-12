Barueri renova frota de ambulâncias

A Prefeitura de Barueri renovou, nesta quarta-feira (16), a frota de ambulâncias do município. Os novos veículos se destacam por conter equipamentos tecnológicos, como a luz antibacteriana presente em todas as UTIs móveis.

O prefeito Rubens Furlan (PSDB) acompanhou a troca dos veículos, que foram estacionados no pátio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. “Encerro meu quinto mandato com mais uma conquista, entregando uma nova frota de ambulâncias para a cidade. Sempre me preocupei com a saúde e vou iniciar o próximo mandato sabendo que as novas ambulâncias vão atender bem as necessidades do povo”, afirmou.

Além da luz antibacteriana, que evita a proliferação de bactérias no interior dos veículos, as novas ambulâncias possuem central multimídia e GPS para melhorar o desempenho dos motoristas. Já as macas que antes tinham capacidade para 200 kg, agora suportam até 300 kg.

“Outro destaque é que as ambulâncias agora possuem marca para isolete neonatal, garantindo atendimento e transporte mais preciso para os bebês”, explicou o responsável pelo Tráfego de Ambulâncias de Barueri, Clóvis Peangelo.

A nova frota já está a serviço da população, em operação 24h por dia. Atualmente, Barueri conta com uma frota de três UTIs móveis e 17 ambulâncias simples, que podem ser adaptadas a qualquer momento para uma unidade intensiva.

