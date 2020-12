Rogério Franco volta à Prefeitura de Cotia

Em mais um capítulo do imbróglio sobre quem comanda a Prefeitura de Cotia nos últimos dias do ano, Rogério Franco (PSD) conseguiu suspender decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que havia cassado seu mandato e voltou a ser prefeito.

Ele foi cassado na semana passada, em decisão referente a processo por suposto abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2016. A cassação valeria para as duas últimas semanas do ano, sem deixá-lo inelegível, portanto sem efeito sobre o próximo mandato, para o qual ele foi reeleito e que começa em 1º de janeiro.

Como a cassação também atingia o vice-prefeito, Almir Rodrigues, o presidente da Câmara Municipal, Dr. Castor (PSD) assumiu o cargo de prefeito de Cotia na terça-feira (15). No mesmo dia, Rogério Franco afirmou que tiraria as duas últimas semanas do ano de férias, na expectativa de voltar à Prefeitura no dia 1º de janeiro.

Em solidariedade ao prefeito cassado, diversos secretários municipais pediram demissão de seus cargos.

No entanto, nesta quarta (16), Rogério Franco conseguiu um efeito suspensivo no TRE sobre a decisão que havia cassado seu atual mandato. “O TRE-SP publicou uma decisão favorável para que a gente conclua esse mandato com muito trabalho. Nos últimos dias, fomos vítimas de ataques, mentiras e manobras da oposição, mas mantivemos a serenidade e confiamos na Justiça. Com responsabilidade, dedicação e esperança, vamos continuar trabalhando para fazer de Cotia uma cidade cada vez melhor”, declarou.

Os secretários municipais que haviam pedido demissão voltam aos seus cargos, afirmou o prefeito.