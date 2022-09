Barueri Vôlei enfrenta o Pinheiros hoje (2) na capital

O time do Barueri enfrenta hoje (2), na capital, o time de Pinheiros em partida válida pelo Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. O jogo começa às 20h na casa delas, no clube da Faria Lima.

Será a primeira partida da levantadora Carol Leite contra o time que ela defendeu na temporada passada.

O Barueri vem de uma vitória no último dia 30 diante do São Carlos. Já o Pinheiros perdeu sua última partida para o Bauru no dia 27.

O jogo não vai ter transmissão pela TV.