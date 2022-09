Animália Park, em Cotia, promete unir diversão e preservação

Em breve a região irá ganhar um novo mega espaço de lazer: o Animália Park, instalado em Cotia, promete unir diversão e preservação.

Com uma área de 350 mil metros quadrados, o novo parque vai contar com estacionamento, áreas externas e internas, e diversas ações com foco na ecologia e biodiversidade local.

Uma delas é o monitoramento da fauna silvestre, já que o local é cercado por Mata Atlântica e já registrou mais de 200 espécies. Segundo a direção do parque, o monitoramento permite fazer o acompanhamento das espécies da região, como o cachorro-do-mato. Até o momento já foram registrados 158 espécies de aves, 21 de mamíferos e 24 entre répteis e anfíbios.

Um dos ambientes do parque é o Vila Animália, local completamente tematizado que vai abrigar os cafés, doces e lojas com produtos personalizados do Animália Park.

Além disso, o Animália vai oferecer percursos totalmente cobertos, para proteger o visitante em dias de sol ou chuva, e os brinquedos do parque de diversão, como carrosséis e montanha russa, vão ficar abrigados em uma área indoor de 7.500 metros quadrados. Serão mais de 15 atrações.

Apesar de várias especulações sobre a inauguração, ainda não foi divulgada a data prevista para abertura do parque.