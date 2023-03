BBB 23: “Depois que o Cowboy saiu, todo mundo se virou contra mim”, diz Key Alves

Nesta quinta-feira (2), a jogadora de vôlei do Osasco Key Alves disse sentir que todos os brothers do BBB 23, da TV Globo, se viraram contra ela após a eliminação do seu namorado, Gustavo Cowboy.

“Eu não sei se é o que tá acontecendo, mas eu senti que depois que o Cowboy foi embora, todo mundo se virou contra mim. Não fiz nada pra ninguém”, desabafou a sister, destacando o jogo do funkeiro osasquense MC Guimê, um de seus adversários na casa e o responsável por mandar Gustavo para a berlinda.

A atleta afirmou que enxerga a situação como um movimento natural devido à saída do namorado, o que indicaria que caso fosse ao Paredão provavelmente seria eliminada.

Com 71,78% dos votos, Gustavo foi o sexto eliminado desta edição do Big Brother Brasil. Depois de sua saída, Key chorou muitas vezes dentro da casa.