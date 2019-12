Bilhete Único começa nesta segunda em Osasco e Rogério Lins pede integração com CPTM

O Bilhete Único nos ônibus municipais de Osasco começa a funcionar nesta segunda-feira (16). Com o Bilhete Eletrônico Municipal (BEM) o passageiro poderá usar até dois ônibus em uma hora e meia nos dias úteis.

“Após mais de 10 anos de promessas e espera, finalmente conseguimos implantar mais um importante projeto pra nossa cidade. Afinal, nossa população merece!”, destacou o prefeito Rogério Lins em postagem nas redes sociais.

Na primeira fase, o Bilhete Único de Osasco permitirá integração apenas nos ônibus do município. O objetivo da Prefeitura é que em breve a integração seja ampliada para os trens da CPTM e ônibus intermunicipais da EMTU. “Segunda-feira, dia, 16/12, enviaremos para o Governo do Estado o pedido de estudo para a implantação da segunda etapa [do Bilhete Único de Osasco], que prevê Integração Intermunicipal e com a CPTM”, afirmou Rogério Lins.

No Bilhete Único de Osasco, aos domingos e feriados, o tempo permitido para a integração tarifária será de duas horas.

Não será permitida a utilização da segunda viagem na mesma linha ou ônibus em que foi realizada a primeira.

O Bilhete Único em Osasco entraria em operação no dia 8, mas o início foi adiado devido á problemas na implantação do sistema por parte das empresas de ônibus, segundo a Prefeitura.

O Bilhete Único de Osasco*:

– Bilhete Eletrônico Municipal (BEM) será usado como Bilhete Único

– Será permitida a integração entre dois ônibus municipais, de linhas diferentes, em até uma hora e meia

– Aos domingos e feriados, o tempo permitido para a integração tarifária será de duas horas

– Empresas de ônibus deverão viabilizar a recarga do Bilhete Único de Osasco pela internet (a lei sancionada não estabelece um prazo para que isto ocorra)

– Bancas de jornais, farmácias, drogarias, bares, restaurantes e supermercados poderão ser credenciados como postos de recarga eletrônica do Bilhete Único de Osasco (a lei sancionada não estabelece um prazo para que isto ocorra)

– Benefício será limitado a duas integrações por dia

– Não haverá integração com a CPTM, que depende de possível acordo futuro com o governo do estado

– Haverá subsídio pago pela Prefeitura para bancar o Bilhete Único. A previsão inicial, para uma hora de integração nos dias úteis, era de um custo de cerca de R$ 10 milhões por ano aos cofres do município. No entanto, com o aumento do tempo para integração ampliado em meia hora pelos vereadores, esse montante pode aumentar

