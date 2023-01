Blue Sol Energia Solar doa sistemas fotovoltaicos para entidades que desenvolvem trabalhos sociais

A Blue Sol Energia Solar, que tem um centro de distribuição em Itapevi e franquia em Osasco, lançou recentemente o programa “Energia Solidária”. Por meio da iniciativa, a cada mil projetos comercializados a rede doará um sistema fotovoltaico para instituições selecionadas.

O presidente da Blue Sol, Nelson Colaferro, explica que o programa foi pensado para beneficiar entidades que cumprem papéis importantes na sociedade e nas comunidades em que estão inseridas. “Priorizamos a doação dos sistemas a instituições, que dependam de contribuições para acolher e cuidar de crianças, adultos e idosos ou que promovam, de alguma maneira, o bem-estar social e cultural às pessoas”, afirma o executivo.

Com a implantação do programa “Energia Solidária”, a Blue Sol Energia Solar já doou três sistemas fotovoltaicos completos às instituições: Creche Vovó Meca, em Ribeirão Preto, no interior paulista; Lar São João, em Araçatuba, no interior de São Paulo; e Orquestra Sinfônica Jovem de Nova Mutum, no Mato Grosso.

Com os sistemas de energia sustentável, as instituições conseguirão economizar mais de R$ 1 mil na conta de luz. “Nossa expectativa é de que até o final deste ano, mais uma instituição possa receber um sistema fotovoltaico completo, se tornar independente energeticamente e usar os valores que seriam pagos nas contas de luz para promover melhorias no seu próprio projeto. Em 2023, esperamos atender mais 4 instituições”, finaliza Colaferro.