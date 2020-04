Cães e gatos podem ser adotados via redes sociais com entrega em casa em Barueri

Devido a queda no número de adoção de cães e gatos durante o isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Barueri promove a adoção por meio das redes sociais, com entrega em domicílio.

Quem quiser adotar um cachorro ou gato, deve acessar a página do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad) de Barueri no Facebook para ver as fotos dos animais disponíveis para adoção. Para obter mais informações sobre os pets, basta enviar uma mensagem no chat da página.

Ao escolher o cão ou o gato e informar o endereço e telefone, é combinada a data para a entrega do pet e as demais recomendações. Todos os bichos são entregues castrados, microchipados, vacinados e vermifugados.

A médica veterinária e gestora do Cepad, Adriana Cristina Guerra Boni, afirma que a adoção de um pet ajuda a reduzir a solidão e a ansiedade causadas durante o isolamento social.

“Quando alguém adota um animal no Cepad dá a oportunidade ao resgate de outro animal abandonado que está nas ruas. Além disso, um animalzinho de estimação reduz os níveis de estresse causado pelo isolamento social e colabora com o combate à ansiedade e à depressão”, disse a veterinária.

As pessoas que pretendem adotar os animais podem ficar tranquilas, pois os bichinhos não são transmissores da doença causada pelo novo coronavírus.

