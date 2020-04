Sentiu saudade? Fátima Bernardes troca nome do namorado pelo de Willam Bonner em live | Vídeo

A apresentadora do programa “Encontro”, da TV Globo, Fátima Bernardes agitou a internet, nesta sexta-feira (17), ao confundir o nome do namorado com o do ex-marido, o jornalista William Bonner.

Fátima falava sobre um jantar em família durante uma live para o “Gshow” no Instagram, quando trocou o nome de Túlio Gadêlha, seu namorado, pelo nome do ex-marido. “A gente tava aqui jantando. O William… Túlio! Vinicius, Laura, Beatriz”. Ao perceber a confusão, a apresentadora rapidamente se corrigiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Soda Pop (@sitesodapop) em 17 de Abr, 2020 às 9:05 PDT

A gafe viralizou na internet.

Fátima Bernardes sextando com S de saudade do willian pic.twitter.com/mVTOScCWwB — Marquesinha.〽️ (@marquesinhab) April 17, 2020

a fatima bernardes chamando o atual dela de william se isso fosse um livro seria o momento que eu ia fechar a página morta de vergonha e respirar fundo umas cinco vezes — anaa (@always_afterall) April 17, 2020

O namorado da Fátima Bernardes deve tá em treta com a Fátima Bernardes hora dessa. Eu se morasse no condomínio da Barra. Kkkk pic.twitter.com/xJkRMbv9Fg — #ForaBolsonaro (@jamilllynobre) April 17, 2020

Se tá ruim pra você, imagine pra Fátima Bernardes que chamou o namorado de Wilian numa live KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

(postando de novo que apaguei sem querer) pic.twitter.com/0W1CPcUOY4 — eu que lute (@thaisscharless) April 17, 2020

