Café Oficina e loja da Economia Solidária de Osasco reabrem dia 23

No dia 23 de setembro, a Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Economia Solidária, reabre o Café Oficina. Na mesma data, a loja de produtos artesanais também retoma as atividades.

Ambos funcionam na Rua Minas Bogasian, 291, e foram fechados por conta da pandemia de covid-19. Agora, com mais de 90% da população adulta de Osasco vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina, os equipamentos voltam a funcionar seguindo os protocolos sanitários.

O Café Oficina é um espaço desenvolvido pelo Departamento de Economia Solidária, órgão ligado à Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, para viabilizar a comercialização de alimentos produzidos pela incubadora de empreendimentos solidários do município.

A iniciativa é uma forma de assessorar grupos sociais que buscam a organização coletiva para criação de empreendimentos econômicos solidários. Essa assessoria oferece formação técnica, acompanhamento dos processos de tomada de decisão e implementação das atividades desde a sua produção, plano de venda e outras orientações para que o negócio dê certo.

Quando a produção está pronta, os empreendimentos têm no Café Oficina e na loja um espaço totalmente equipado para fomentar seus negócios na área da alimentação e podem adquirir experiência na comercialização dos produtos que fabricam.

Toda a renda é revertida aos empreendedores da Economia Solidária de Osasco. Os comércios ficarão abertos ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

