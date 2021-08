Câmara de Barueri abre concurso público com 36 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

A Câmara Municipal de Barueri abriu concurso público com 36 vagas em diversos cargos, que exigem ensino fundamental, médio, técnico e superior.

publicidade

As oportunidades que exigem ensino fundamental completo são: agente de serviços gerais (18 vagas) e copeiro (2), com salário de R$ 1.564,43. Para quem tem ensino médio, há vagas para agente de serviço de manutenção (3), com salário de R$ 1.750, 63; oficial legislativo (2) e recepcionista (2), com salários de R$ 1.935,28.

Para candidatos com ensino técnico, o concurso público da Câmara Municipal de Barueri tem vagas para técnico de som e imagem (3), fotógrafo (1) e técnico de segurança do trabalho (1). Os salários são de R$ 2.637,19 e R$ 3.086,48 respectivamente.

publicidade

Já as oportunidades de nível superior são para analista legislativo (3), com salário de R$ 6.827,93, e tesoureiro (1), com remuneração de R$ 8.328,56. A jornada de trabalho para todas as oportunidades é de 40 horas semanais.

De acordo com o edital, concurso público terá validade de dois anos a partir da homologação de cada cargo, podendo ser prorrogado por dois anos a critério da Câmara.

publicidade

Inscrições no concurso público da Câmara Municipal de Barueri:

Os interessados devem fazer a inscrição entre esta segunda (23) e o dia 23 de setembro, no site do Instituto de Gestão de Cidades (IGECS), responsável pela organização do concurso.

A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo pretendido: R$ 38 para ensino fundamental; R$ 52 ensino médio; R$ 52 técnico e R$ 78 ensino superior. Clique aqui para ler o edital.

BATE-BOCA// “Só atendo quem tem acima de 50 votos”, diz vereador de Barueri ao ser procurado por munícipe