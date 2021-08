“Só atendo quem tem acima de 50 votos”, diz vereador de Barueri ao ser procurado por munícipe

A tarde desta terça-feira (17) foi marcada por um bate-boca na Câmara Municipal de Barueri. Desta vez, a discussão não foi no plenário, mas enfrente ao gabinete do vereador Allan Miranda (PSDB), que se recusou a falar com um munícipe que fazia uma transmissão ao vivo enquanto cobrava algumas ações dos parlamentares.

publicidade

O morador de Barueri Mauro Ferreira estava ao vivo no Facebook quando chamou Allan Miranda para conversar. “Tem como você falar comigo?”, questionou. O vereador respondeu: “Não, não tem. Não posso. Fala na sua live que eu só atendo [quem tem] acima de 50 votos. Você, não”.

O munícipe comentou, ainda durante a transmissão de vídeo nas redes sociais: “Esse é o vereador que não quer falar de política. Vereador meia boca que, além de tudo, é mal educado. Você tem que falar para o povo, vem aqui Alan, chega aqui. Ele tá zombando do munícipe aqui. Isso é um tapa na cada da sociedade o que você faz”.

publicidade

Nesse momento, um homem pede para o morador de Barueri desligar o celular e ele se recusa. “Venho tentando falar com alguns vereadores, mas eles não querem. Alguns. Isso você tem que ver nas eleições porque é assim que eles tratam os munícipes”, disse.

A transmissão ao vivo foi interrompida, mas Mauro Ferreira voltou a transmitir outro vídeo e disse que o presidente da Câmara, o vereador Toninho Furlan (PDT), que é irmão do prefeito Rubens Furlan (PSDB), desautorizou a entrada dele na Casa Legislativa. “O presidente da Câmara falou que eu não posso mais entrar aqui porque eu gravei. Eu gravei onde é público. Isso aqui está virando uma ditadura disfarçada de democracia”, declarou o munícipe.

publicidade

Câmara de Barueri diz que munícipe “passou a causar constrangimento”

Após o ocorrido, a Câmara Municipal de Barueri disse, em nota, que Mauro Ferreira foi “convidado a se retirar” do local porque “passou a causar constrangimento” aos vereadores.

O legislativo declarou ainda que o munícipe teria “invadido um dos gabinetes de modo violento, passando a filmar, sem autorização, o trabalho dos vereadores e servidores, infringindo o direito à intimidade”.

Leia a nota na íntegra:

A Presidência da Câmara Municipal de Barueri informa que na tarde desta terça feira (17/08/2021), o munícipe Mauro Ferreira compareceu ao Parlamento 26 de Março e na oportunidade passou a causar constrangimento aos senhores vereadores, tendo invadido um dos gabinetes de modo violento, passando a filmar, sem autorização, o trabalho dos vereadores e servidores, infringindo o direito à intimidade.

Em nenhum momento o presidente desta Casa de Leis agiu de maneira arbitrária e nem mesmo ilegal, atuando unicamente com base no artigo 29, inciso VI do Regimento Interno, visando a manutenção da ordem interna da Câmara.