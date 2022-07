Caminhão da Cultura de Barueri estaciona no Jardim Mutinga nesse sábado (16)

O Caminhão da Cultura, iniciativa da Secretaria de Cultura de Barueri, vai estacionar no Jardim Mutinga nesse sábado (16) oferecendo programação cultural aos moradores do bairro e região.

A partir das 14h, na Rua Alagoinha, várias atrações artísticas se reverzarão no palco montado no caminhão, com apresentação de danças brasileiras, aula de zumba e o show da trupe circense da Oficina de Artes, que vai realizar um espetáculo envolvendo número de malabares, bambolê, pirâmide, contorção, e claro, com a presença do palhaço.

O caminhão fica no bairro até às 18h.

