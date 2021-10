Carga de iPhones avaliada em R$ 4,4 milhões é encontrada em Osasco

A Polícia Civil encontrou, na manhã desta terça-feira (19), uma carga de eletrônicos avaliada em 800 mil dólares, o equivalente a R$ 4,4 milhões, no bairro Metalúrgicos, em Osasco. Entre os equipamentos estão iPhones, iPads, cigarros eletrônicos e assessórios.

Segundo informações do R7, a mercadoria foi roubada na Aeroporto Internacional Congonhas, em Guarulhos, por volta das 3h30 da manhã, quando os indivíduos invadiram o caminhão e derrubaram a cancela do estacionamento. Mas a mercadoria, que veio da China com destino ao Paraguai, era rastreada.

Os rastreadores mostraram todo o trajeto feito pelos criminosos no caminhão. Eles passaram pelo Rodoanel Mario Covas, na altura de Carapicuíba e Osasco, onde a mercadoria foi recuperada, por volta das 9h, no Metalúrgicos.

Até o momento, não há informações se os indivíduos envolvidos no crime conseguiram fugir ou foram detidos. O caso será registrado na sede do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), na capital paulista.

