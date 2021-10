Multinacional Saint-Gobain abre inscrições para Programa de Estágio 2022

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Saint Gobain 2022, da multinacional detentora de marcas como Telhanorte e Quartzolit. Na região, as oportunidades são para atuar em Jandira.

publicidade

Podem se inscrever estudantes de cursos relacionados à Economia, Administração de Empresas, Contabilidade, Engenharias, Comércio Exterior, Análise de Sistemas, Computação e Tecnologia da Informação, que tenham formação prevista entre dezembro de 2022 e 2023.

É necessário ter inglês intermediário e disponibilidade para estagiar de 4 a 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira (em formato híbrido). Além de Jandira, há oportunidades para atuar em São Paulo, Mauá, Guarulhos e Capivari.

publicidade

O processo seletivo do Programa de Estágio da Saint-Gobain é composto pelas etapas a seguir: inscrições, entrevista online com a Companhia de Estágios, painel de negócios, entrevista com lideranças e processo admissional. O início do programa está previsto para janeiro de 2022.

“Queremos oferecer aos nossos estagiários momentos de aprendizagem individual e coletiva. Por isso, investimos em uma jornada de desenvolvimento, com uma experiência única, composta por ações de aprendizagem diversas, sempre contando com o apoio da consultoria e de nossa área de Recursos Humanos”, destaca a empresa.

publicidade

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a Saint-Gobain oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, programa SG+Você (apoio psicológico, jurídico e financeiro), ticket alimentação, ticket refeição, vale transporte ou estacionamento e convênio com o SESC.

Inscrições no Programa de Estágio da Saint Gobain:

Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de novembro, exclusivamente no site da Companhia de Estágios, onde também podem ser encontradas mais informações.