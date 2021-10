Maria Lina vai se mudar da mansão que alugou com o ex-noivo, Whindersson Nunes, em Alphaville

Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes, anunciou que deixará a mansão alugada pelo humorista, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, para morar na capital paulista.

publicidade

A influenciadora digital teria dito que ficaria no imóvel, alugado no início do ano, até janeiro de 2022, quando o contrato chegaria ao fim. Mas mudou de ideia e decidiu sair antes por conta da praticidade para se deslocar aos trabalhos. “Acho mais prático morar no centro, e não tão distante. Tudo acontece em São Paulo”, disse Maria Lina, nesta terça-feira (19).

Ela contou também que pretende se mudar para um apartamento. Em agosto, Maria explicou que a decisão de ficar morando na mansão alugada pelo ex-noivo foi amigável. “O Whindersson nunca gostou muito dessa casa”, contou.

publicidade

“Quando a gente terminou, eu falei para ele, já que ele queria se mudar, que ele deixasse eu ficar aqui nessa casa até terminar o contrato, que ele não precisava alugar um outro lugar para eu ficar. A gente combinou assim, numa boa. Ele topou na hora”, falou a influenciadora digital, na ocasião.

Maria Lina e Whindersson assumiram o relacionamento em novembro de 2020. Em janeiro, anunciaram que estavam esperando um bebê, João Miguel, que morreu dois dias depois de um parto prematuro. Em agosto, o humorista anunciou o fim da relação.

publicidade

TEM FAMOSO CHEGANDO// Mansão de Deolane em Alphaville terá oito suítes, piscina, academia e estúdio