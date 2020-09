Carro capota em acidente em Cotia

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão terminou com um dos carros capotado e outro bastante danificado, na Estrada da Roselândia, em Cotia, nesta sexta-feira (18). Não houve feridos graves.

publicidade

Uma das vítimas é uma criança de três anos, ocupante de um dos carros, ferida no ombro. Ela só não teve ferimentos mais graves por estar na cadeirinha de segurança no momento do acidente. SAMU, Bombeiros, guardas municipais de Cotia e Polícia Rodoviária participaram do resgate das vítimas.

O caminhão envolvido no acidente acabou se chocando com o guard rail. O motorista não se feriu.

publicidade