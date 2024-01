Claro inclui Netflix em planos de TV por assinatura

A Claro Brasil anunciou nesta terça-feira (16) que os planos “Claro TV Mais” contarão com assinatura da Netflix. Com a novidade, os clientes agora contam com mais de 120 canais de TV por assinatura e acesso à plataforma de streaming líder no país.

Os planos estão disponíveis para a base de clientes da Claro TV+ e novos assinantes, conforme explicou a operadora. Quem já possui uma assinatura Netflix pode fazer a migração da conta com facilidade: a modalidade box Claro TV, que também traz o Globoplay, está disponível por R$ 109,90.

“A Netflix tem como missão criar grandes histórias e oferecer maior poder de escolha e controle para as pessoas em todos os lugares. E, ao perseguir esse objetivo, por meio dessa parceria com a Claro, estamos facilitando ainda mais o acesso dos consumidores no Brasil a filmes e séries do mundo inteiro”, destaca Thiago Moreira, vice-presidente de Parcerias e Desenvolvimento de Negócios da Netflix na América Latina.

Entre as produções de destaque disponíveis no catálogo da Netflix estão: Stranger Things, La Casa de Papel, Wandinha e Round 6, além do longa A Sociedade da Neve e O Mundo Depois de Nós.