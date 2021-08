Confira vagas de emprego abertas na Alelo em Barueri

A Alelo, uma das líderes no segmento de pagamento de benefícios no país, está com algumas vagas de emprego abertas em sua sede, em Alphaville, Barueri.

A empresa busca por profissionais para preencher os cargos de Coordenador de Gestão de incentivos, Analista de Produtos sênior, Analista de Produtos sênior (Meios de Pagamento), Desenvolvedor Java, Advogado Pleno, Analista de Operações júnior, Arquiteto de Infraestrutura, Consultor de Estabelecimento Comercial, Especialista de Infraestrutura, Especialista de Produtos e Analista de MIS pleno.

A função de Coordenador de Gestão de Incentivos exige que o candidato tenha ensino superior completo em administração de empresas, finanças ou similares, pós-graduação em administração, finanças ou gestão de negócios, conhecimentos específicos em matemática financeira, princípios contábeis e tributários e conhecimento avançado pacote Office.

Para o cargo de Advogado Pleno, é necessário ter OAB (ativo), experiência na área jurídica e boa comunicação. Desejável ter pós-graduação ou MBA em contratos ou direito empresarial.

Os salários não foram divulgados pela Alelo. Já o pacote de benefícios inclui Alelo Refeição, alimentação e auxílio farmácia; vale-transporte ou fretado ou combustível e reembolso de pedágio e estacionamento, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass, previdência privada e auxílio creche.

“Respeitamos as diferenças e valorizamos a diversidade e equidade de gênero, raça, cor, religião, deficiências, orientação sexual, ascendência ou idade. Com opiniões, formação e perspectivas diferentes, conseguimos entender nossos clientes e encontrar as melhores soluções para eles”, destaca a empresa.

Como se inscrever nas vagas de emprego abertas na Alelo:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da Alelo, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

