Cotia terá drive thru de vacinação contra a gripe na quinta e sexta-feira, dias 23 e 24

A Secretaria de Saúde de Cotia vai realizar o drive thru de vacinação contra a gripe em três pontos da cidade na quinta e sexta-feira, dias 23 e 24. Com o sistema, não será necessário descer do veículo para receber a vacina.

Os pontos de drive thru estarão instalados em frente a Prefeitura, no estacionamento do shopping Granja Vianna e na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. A distribuição das senhas começará às 8h e a vacina será aplicada a partir das 10h.

Esta segunda etapa da Campanha Nacional de vacinação contra a gripe é destinada aos profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens com idade entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários e portadores de doenças crônicas (basta confirmar que faz parte de programa de doenças crônicas do SUS ou prescrição para uso contínuo de medicamento relacionado ao tratamento da doença indicada.

Idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde que não tomaram a vacina durante a primeira etapa da campanha também poderão receber a vacina. Serão vacinadas apenas pessoas que estiverem de carro, lembrando que a vacina não protege contra o novo coronavírus (covid-19).

Vacinação contra a gripe agendada

Para evitar a aglomeração de pessoas, a campanha de vacinação contra a gripe vai ocorrer nas Unidades Básicas de Saúde Assa, Jardim Arco-Íris, Água Espraiada e a Policlínica mediante agendamento.

O agendamento da vacina pode ser realizado por meio do telefone (11) 4243-2017, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

