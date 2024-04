Dia fechará lojas em Osasco, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba

O Grupo Dia anunciou em março o fechamento de 343 lojas em todo o país, como parte de um reajuste nas operações após registrar um acúmulo de resultados negativos. Na região, serão fechadas 11 unidades, nos municípios de Osasco, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Cajamar e Vargem Grande Paulista.

Além dos supermercados, três armazéns da marca também serão fechados. Com o encerramento das unidades, o Grupo Dia, que tinha 587 lojas abertas, seguirá operando no Brasil com 244 unidades, com a maior parte concentrada em São Paulo. As datas de fechamento das lojas, no entanto, não foram informadas.

“A medida permitirá direcionar recursos para os mercados mais rentáveis e com maior potencial de crescimento para o Grupo Dia, como Espanha e Argentina, onde a empresa alcançou atualmente uma posição de liderança no mercado com uma estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade”, afirmou a empresa, no comunicado oficial.

Liquidação

Devido ao encerramento das lojas, o Dia promove uma liquidação de seus produtos em todas as unidades que serão fechadas. Em seu site oficial, a rede divulgou uma relação de lojas que estão com diversos produtos em oferta. As promoções são válidas enquanto durarem os estoques.

Confira o endereço das unidades do Dia que estão na lista da liquidação de fechamento das lojas:

Osasco : Loja Santiago Rodilha (Rua Santiago Rodilha, 343 – Veloso);

: Loja Santiago Rodilha (Rua Santiago Rodilha, 343 – Veloso); Barueri : Loja Estrada dos Romeiros (Estrada dos Romeiros, 1676 – Vila São Silvestre);

: Loja Estrada dos Romeiros (Estrada dos Romeiros, 1676 – Vila São Silvestre); Cajamar : Loja da Avenida Tenente Marques, 2386, Bela Vista;

: Loja da Avenida Tenente Marques, 2386, Bela Vista; Carapicuíba : Loja Inocêncio II (Avenida Inocêncio Seráfico, 3864, Vila Silva Ribeiro)

: Loja Inocêncio II (Avenida Inocêncio Seráfico, 3864, Vila Silva Ribeiro) Cotia : Loja Granja Viana (Avenida São Camilo, 1032) / Loja Cotia (Avenida Vasco Massafelli, 191, Jardim Maria Tereza)

: Loja Granja Viana (Avenida São Camilo, 1032) / Loja Cotia (Avenida Vasco Massafelli, 191, Jardim Maria Tereza) Itapevi : Loja Itapevi II (Aveida Pedro Paulino, 642, Cohab);

: Loja Itapevi II (Aveida Pedro Paulino, 642, Cohab); Jandira : Loja Ângelo Airoidi (Rua Angelo Airoldi, 167, Jardim Centenário) / Loja Jandira II (Rua Fernando Pessoa, 381, Vila Lucinda)

: Loja Ângelo Airoidi (Rua Angelo Airoldi, 167, Jardim Centenário) / Loja Jandira II (Rua Fernando Pessoa, 381, Vila Lucinda) Santana de Parnaíba : Loja Fazendinha (Estrada Tenente Marques, 6690)

: Loja Fazendinha (Estrada Tenente Marques, 6690) Vargem Grande Paulista: Loja Vargem Grande (Rua Maio Scarvance, 508, Centro)