Dois são presos em Embu das Artes por furto de carga

A Polícia Militar Rodoviária prendeu dois indivíduos por furto de carga de frios, em Embu das Artes nessa quarta-feira (14). O veículo estava parado no acostamento quando os policiais pararam para prestar apoio, mas o condutor não se encontrava no local.

Os policiais informaram a empresa, que confirmou que o veículo havia saído da rota por possivelmente ter sido roubado no km 26 pista sul do Rodoanel Mário Covas e por este motivo foi bloqueado.

O condutor e o ajudante foram encontrados e alegaram que haviam sido roubados por indivíduos que ocupavam um veículo Fiat/Palio. Segundo contaram, o Pálio emparelhou com eles e um dos ocupantes apontou uma arma, forçando-os a parar e em seguida tomaram a direção do caminhão.

O Centro de Controle Operacional conseguiu imagens do ocorrido e notou contradição entre os fatos e a versão das supostas vítimas. As imagens mostraram que o veículo Fiat/Palio deixou uma pessoa no acostamento e seguiu viagem. Logo após, o caminhão parou no acostamento e essa tal pessoa embarcou pela janela, para o caminhão não ser bloqueado pela empresa, fato que ocorreria se o embarque fosse realizado por meio da abertura de portas.

Diante das falsas alegações, os dois receberam voz de prisão em flagrante delito por furto de 6 caixas de frios. O veículo foi apreendido e permaneceu à disposição da autoridade de plantão. Já as cargas, aproximadamente 238 caixas de frios diversos, foi liberada para transbordo.

Ocorrência registrada no 1º Distrito Policial de Embu das Artes.