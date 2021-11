Domingo (7) tem bingo beneficente em Cotia para ajudar no tratamento de bebê

A família de Allana Miloch, de apenas 2 anos, moradora de Cotia, realizará neste domino (7) um bingo beneficente com o objetivo de levantar recursos e completar o valor necessário para custear o tratamento da pequena.

O evento começa às 11h e será realizado na Estrada do Padre Inácio, 2.900, no Jardim do Museu Centreville, em Cotia. O caminho será sinalizado com balões nas cores rosa e verde para facilitar a chegada ao local.

A cartela antecipada é vendida por R$ 30. Os participantes concorrerão a uma lava louças da Eletrolux, uma máquina de fazer pão, entre outros brindes. O pagamento das cartelas é via Pix (575.389.608-13). Assim que realizar a transferência, basta enviar o comprovante via WhatsApp para o número (11) 94293-9009.

A luta para levantar recursos em prol dessa causa começou assim que Allana foi diagnosticada com estenose subglótica. Devido ao grau de prematuridade da bebê, que nasceu com 26 semanas de gestação, a família afirma que não conseguiu realizar o tratamento na rede pública de saúde.

Allana foi submetida à traqueostomia, não fala e não consegue emitir nenhum som. “Ela demanda cuidados diários, que incluem aspirar a traqueia, o que é doloroso e desconfortável. Ela passa por médicos constantemente e, em julho, teve que passar por uma cirurgia de urgência para evitar maiores comprometimentos às cordas vocais”, explica a mãe, Dienifer Miloch.

Por meio de uma vaquinha virtual, a família da bebê conseguiu arrecadar mais de R$ 200 mil. Outros mais de R$ 100 mil já foram levantados através de ações (sorteios, rifas, venda de marmitas). Agora, com o bingo beneficente, a família da pequena segue engajada para conseguir o valor necessário para iniciar o tratamento o quanto antes.

Clique aqui para relembrar a história da pequena Allana. Mais informações sobre o bingo beneficente e outras formas de contribuir com o tratamento da bebê de Cotia podem ser encontradas por meio do telefone (11) 94293-9009.