Dono da OXXO abre vagas de emprego em Osasco, Santana de Parnaíba e São Paulo

O Grupo Nós, detentor das marcas OXXO e Shell Select, está com vagas de emprego abertas para várias funções em Osasco, Santana de Parnaíba e São Paulo. A maioria das oportunidades na capital paulista são para trabalho híbrido – presencial e home office.

A marca OXXO, que tem pelo menos seis mercados de proximidade em Osasco, sendo três deles na região central da cidade, dois na Vila Osasco e outro no KM 18, segue em ritmo acelerado de expansão pelo Brasil.

Nas cidades de Osasco e Santana de Parnaíba, a rede busca por atendente de loja. O candidato às vagas deve ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1, ter o ensino médio completo e experiência com atendimento ao cliente.

O salário não foi informado. Já os benefícios oferecidos pela rede são: vale transporte, vale refeição, seguro de vida, Gympass e cooperativa de crédito (Barracred).

Vagas abertas no Grupo Nós em São Paulo:

Já em São Paulo, há oportunidades para as funções de: analista de atração e seleção júnior, analista de branding pleno, analista de cadastro pleno (PcD) e analista de gerenciamento de categorias.

Também há vagas para analista de investimentos sênior, analista de logística pleno e sênior, analista de planejamento e expansão, analista de pricing sênior e analista de promoção sênior.

“Somos uma empresa que que acredita que o protagonismo de nossas equipes faz de NÓS um time vencedor. Para isso, buscamos pessoas que tenham o mesmo propósito que o nosso: aproximar e facilitar para uma vida melhor”, destaca o grupo.

Os benefícios oferecidos variam conforme a função: vale refeição, vale alimentação, auxílio creche assistência médica e odontológica, previdência privada, cooperativa de crédito, clube de descontos, parceria com SESC, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, convênio com academia, vale transporte ou estacionamento no local, entre outros.

Como se candidatar às vagas de emprego do Grupo Nós, dono da OXXO:

Os interessados podem se candidatar às oportunidades diretamente no site de recrutamento do Grupo Nós, onde podem escolher a vaga desejada, cadastrar o currículo online e obter mais informações.