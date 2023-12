Dono de mansão em Alphaville, Carlinhos Maia manda recado para fãs: “não fiquem na porta do condomínio”

O influenciador digital Carlinhos Maia está de mudança para sua mansão luxuosa em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Para evitar problemas, o humorista fez um alerta aos fãs e seguidores, e pediu para que não fiquem na portaria do condomínio à sua espera.

“Quando cheguei [na portaria] os seguranças estavam me dizendo que os fãs não podem ficar aqui. E, gente, vim para cá justamente para não acontecer o que acontecia em Maceió, não quero isso aqui. Não vou parar o carro [para receber vocês]”, declarou Carlinhos nos Stories do Instagram aos seus mais de 29 milhões de seguidores, na noite de quarta-feira (13).

“Não é por quem me ama, mas por conta de gente má intencionada. Então, não fiquem na porta do condomínio porque é outro sistema e vocês vão ser colocados para fora”, continuou. “Se vocês me amam, a gente vai se encontrar em qualquer lugar, mas na porta do condomínio eu não vou parar o carro”, completou.

Carlinhos, que havia acabado de ganhar uma cuscuzeira de um seguidor, lembrou que no condomínio ao qual escolheu para morar com o companheiro, Lucas Guimarães, o casal é vizinho de outros famosos, entre eles Deolane e Simone Mendes, com quem postou fotos recentemente.

O influenciador comprou a mansão em novembro do ano passado e decidiu fazer uma ampla reforma no imóvel. O novo morador de Alphaville diz que pretende revelar detalhes da propriedade aos fãs e seguidores na noite desta quinta-feira (14).