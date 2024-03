Eliana lamenta a morte do pai e emociona fãs: “Te amo para além da eternidade”

Eliana lamenta a morte do pai e emociona fãs: “Te amo para...

O pai de Eliana Michaelichen, José Bezerra, faleceu aos 92 anos. Na tarde desta terça-feira (19), a apresentadora do SBT publicou uma mensagem de despedida e emocionou fãs e seguidores.

“Pai, obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o último instante”, escreveu Eliana

Segundo informações do site “Notícias da TV”, José Bezerra sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no ano passado, chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva e, desde então, vinha com a saúde debilitada.

Amigos, famosos, fãs e seguidores deixaram mensagens de carinho à apresentadora. Dentre eles, Lucas Lima, O Ceará, Regina Volpato, Tatá Werneck, Ana Maria Braga, Angélica, Arlindo Grund, Maisa e Maurício Manieri.