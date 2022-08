Elvis Bugalu: influenciador digital da região viraliza com vídeos de dança nas redes sociais

Elvis Bugalu: influenciador digital da região viraliza com vídeos de dança nas...

Elvis Bugalu, um cearense de 25 anos, é um influenciador digital da nova geração da internet. Ele alcançou 3,4 milhões de seguidores no TikTok com um tipo de conteúdo considerado inovador: os desafios de dança.

Bugalu faz sucesso na internet com vídeos em que aparece dançando nos lugares e das formas mais inusitadas possíveis, sem se importar com quem passa ou julga (isso, na verdade, é o inusitado do vídeo).

O jovem, que era morador de Itapevi, deu os primeiros passos na internet em 2015, fazendo vídeos para o YouTube ensinando beatbox, a percussão vocal do hip-hop.

Com o tempo, começou a dançar e teve a ideia de fazer um vídeo dançando na rua e viu que o conteúdo se espalhava rápido. Um dos seus primeiros vídeos virais foi o de uma “dança” dentro do metrô com um amigo, que já tem mais de 7 milhões de views.

Além das principais ruas de Itapevi, Bugalu já passou dançando por mais cidades, como Barueri e Carapicuíba. Desde então, a região tornou-se pequena para o influenciador, que tem público por toda parte. Tanto que foi convidado para fazer parte do projeto Mansão Movie, uma casa de criação de conteúdo localizada no litoral norte de São Paulo em que vários influenciadores moram de verdade.

Localizada à beira-mar, a casa reúne 25 influenciadores que se dedicam exclusivamente a produzir conteúdo para as principais redes sociais. Bugalu mora lá há cerca de um mês, mas as inspirações para os seus vídeos continuam vindo da mesma fonte: suas próprias ideias, influenciadas pela música, que ama, e pela personalidade extrovertida.

Sobre o futuro, tal qual todo jovem que ascende por méritos próprios e talento, o influenciador quer dar segurança para a família e se desenvolver pessoalmente. “Eu quero apenas ter o principal para minha vida em questão de bens materiais e também dar a sonhada casa da minha mãe. E quero continuar crescendo nas plataformas e cada vez mais ser o melhor de mim como ser humano”, disse ao Visão Oeste.